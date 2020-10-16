Собянин оценил возможности столичной системы здравоохранения

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Сергей Собянин заверил, что столичные больницы готовы и могут принимать новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом мэр Москвы сообщил в интервью ТАСС.

"В целом мы сегодня не задействуем плановую медицину, не выводим из плановой медицинской помощи. Сегодня плановая помощь медицинская оказывается в полном объеме. При этом у нас еще есть достаточно много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное – чтобы она стабилизировалась", – сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что столице удастся избежать использования всех резервных госпиталей. Собянин отметил, что к настоящему моменту созданы четыре таких учреждения, из которых два только заполняются, а остальные начнут принимать пациентов с 19 октября.

"Это очень длительные и постепенные процессы, нужно обкатать, чтобы персонал привык к месту нахождения, к аппаратуре, к электронной системе, которая там внедрена, и так далее. Длительный процесс, занимает от недели до двух недель, поэтому будем обкатывать все резервные госпитали. Но я надеюсь, что в полном объеме они все не понадобятся", – добавил Собянин.

Ранее главный хирург департамента здравоохранения Алексей Шабунин рассказал, что работа временных госпиталей позволяет сохранить оказание плановой помощи и избежать перепрофилирования медицинских учреждений.

Он отметил, что временные госпитали в "Сокольниках" и "Крылатском" полностью оборудованы и оснащены в соответствии с мировыми стандартами. Они, по его словам, имеют все возможности для диагностики и лечения COVID-19.

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 5 049 случаев. Всего в России зарегистрировано 1 369 313 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чечне, Чувашии и Татарстане.

