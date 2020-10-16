Собянин назвал "заказухой конкурентов" кампанию против прививки от коронавируса

09:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин выразил мнение, что информационная кампания против прививки от COVID-19 является "заказухой конкурентов".
По его словам, на сегодняшний день существует множество прививок от различных заболеваний.
"В то же время, вокруг прививки от коронавируса развернулась целая кампания о том, насколько это страшно, ужасно и проблематично. Я думаю, что большая часть этой кампании – это заказуха конкурентов, которые не хотят, чтобы их конкуренты обошли, и хотят в это время изготовить свою вакцину и бросить на рынок", – сказал Собянин в интервью ТАСС.
Мэр отметил, что целью развернутой кампании является дискредитация вакцины. По словам Собянина, у него не возникло никаких проблем после того, как от сделал прививку.
"Другой вопрос, что мы можем сколько угодно агитировать прививаться, но пока массового производства отечественной вакцины нет, как любой другой. Надеюсь, что в конце октября – первых числах ноября будут первые партии, более или менее большие партии вакцины", – сказал глава города.
По его словам, партии препарата, необходимые для массовой вакцинации, ожидаются в конце года.
Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация положит конец пандемии.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третья вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в России через месяц. Речь идет о вакцине, разработанной центром имени Чумакова. По ее словам, центр имеет большой опыт в вакцинологии.
Ранее ряд экспертов и специалистов озвучивали противопоказания к получению вакцины от коронавируса. В частности, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов выделил наличие первичного иммунодефицита.
Также прививку от COVID-19 не смогут получить беременные и кормящие женщины, что исходит из инструкции к препарату "Спутник V". Кроме того, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, прививку не смогут сделать болеющие люди. Также перед получением вакцины людям запрещено употреблять алкоголь.
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