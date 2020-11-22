В продажу поступили билеты "Единый", посвященные донорам плазмы

Фото: Дептранс Москвы

В мосметро появились новые тематические билеты "Единый", посвященные донорам плазмы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Коллекция называется "Доноры надежды".

"Именно донорская плазма помогает пациентам с коронавирусом, которые находятся в стационаре, избежать осложнений. Новая тематическая коллекция напомнит москвичам о важности такой помощи и о том, что все кто уже переболел COVID-19 могут стать донорами", – говорится в сообщении.

Всего выпущено 400 тысяч тематических билетов.

Ранее в столице было увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Теперь сдать плазму можно в семи пунктах: в Центре крови имени Гаврилова, НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ № 52, ГКБ имени Кончаловского, Центре крови имени Гаврилова, Службе крови ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ № 67 имени Ворохобова.