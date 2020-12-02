Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 6 575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что общее число выздоровевших в столице увеличилось до 464 984 человек.

После лечения пациентов с COVID-19 специалисты в Москве проводят контрольные исследования для подтверждения выздоровления. В отдельных случаях переболевшим выдают дополнительные предписания.

Горожанам также напоминают, что после выздоровления от COVID-19 можно сдать плазму, которая требуется для лечения других больных. Записаться на процедуру можно по телефону 8 (495) 870-45-16, она доступна для граждан старше 18 лет.

Накануне сообщалось, что в Москве выявили 6 524 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 1 376 пациентам.

