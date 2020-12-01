Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки госпитализировали 1 376 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 431 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего за сутки в столице выявлено 6 524 новых случая коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 38,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 32%.
Около 13% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 4% из них старше 80 лет. Еще 12,7% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%). Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что при повторном заражении коронавирусом болезнь в среднем протекает в более легкой форме.
Специалисты оценили вероятность повторного заражения COVID-19
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