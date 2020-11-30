Вирусологи рассказали, закончится ли пандемия в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусологи в разговоре с Москвой 24 рассказали, когда ждать спада количества заболевших коронавирусом в России и закончится ли пандемия к концу 2021-го.

Ранее глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавируса в следующем году завершится.

"Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет. Уверен, что в 2021 году", – заявил Максютов.

Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский полагает, что ближе к марту в пандемии COVID-19 наметится "некий спад или плато".

"К весне будет немножко полегче. Не то чтобы это все закончится, но будет меньше выявляемых случаев", – пояснил ученый.

При этом он отметил, что "вирус этот останется с человечеством, по-видимому, очень надолго или навсегда". "Но мы научимся с ним обходиться в ситуациях острых случаев, и уже сейчас учатся врачи. И будет вакцина, несомненно", – добавил Аграновский.

В свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев добавил, какой видит ситуацию через год.

"К концу 2021 года процентов 60-70 населения переболеет. И вот если положительный иммунитет будет хотя бы несколько лет после перенесенного заболевания, то, скорее всего, в 2023 году таких подъемов уже может и не быть. Но я имею в виду Россию. Никто не знает, что будет в других странах, как там будут относиться, какие очаги там сохранятся", – заявил вирусолог.

Зверев подчеркнул, что борьба с пандемией – общемировое дело. "Не забывайте, что еще в Индии живут 1,5 миллиарда, в Африке – 1,5 миллиарда. Насколько там будут меры приняты? Оттуда же все время будет сочиться вирус и в Европу, и в другие страны. То есть это на несколько лет еще затянется обязательно", – резюмировал эксперт.

Накануне глава центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что 50 добровольцев старше 60 лет получили вакцину от коронавируса в рамках испытаний. Он подчеркнул, что всего в них принимают участие 150 человек.