Вирусолог рассказал об особенности повторного заболевания COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Повторное заражение коронавирусом у человека будет протекать в более легкой форме. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Он отметил, что первый раз человек заражается коронавирусом, поскольку у него еще нет антител.
"В среднем повторные инфекции протекают легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям", – сказал специалист.
Кроме того, по словам Лукашева, порядка 30 процентов населения Земли от коронавируса защищают лимфоциты, полученные в результате заражения людьми другими вирусами. Этот факт влияет на форму течения болезни.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране есть повторные случаи заражения коронавирусом.
Также профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.
Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.
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