Мурашко рассказал о повторных случаях заражения COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрированы повторные случаи заражения коронавирусом.

"Есть, они были опубликованы", – приводит его слова РИА Новости.

При этом глава Минздрава добавил, что власти делают все возможное, чтобы преодолеть пандемию коронавируса в 2021 году.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.

Иммунолог Владимир Болибок рассказывал, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются. Врач отмечал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы.