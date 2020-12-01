Мурашко назвал регионы с наиболее тревожной ситуацией по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин/Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что наибольшую тревогу по ситуации с COVID-19 и свободными койками для больных вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург", – сказал глава Минздрава на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Во вторник, 1 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19 призвал глав регионов РФ с высокой заболеваемостью коронавирусом решительнее принимать ограничительные меры.

В ходе заседания премьер-министр также подчеркнул, что в настоящее время в больницах и поликлиниках РФ практически все силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%). Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса.

