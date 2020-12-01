Мурашко назвал регионы с наиболее тревожной ситуацией по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин/Москва 24/Антон Великжанин
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что наибольшую тревогу по ситуации с COVID-19 и свободными койками для больных вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург", – сказал глава Минздрава на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Во вторник, 1 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с распространением COVID-19 призвал глав регионов РФ с высокой заболеваемостью коронавирусом решительнее принимать ограничительные меры.
В ходе заседания премьер-министр также подчеркнул, что в настоящее время в больницах и поликлиниках РФ практически все силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%). Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться до Нового года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: