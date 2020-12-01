Попова призвала к соблюдению ограничений по COVID-19 в новогодние праздники

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать ограничения в период новогодних праздников, чтобы не ухудшить ситуацию с распространением коронавируса.

"Хочется верить, что грамотное проведение праздников с соблюдением всех ограничений позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Михаил Мишустин призвал глав регионов РФ с высокой заболеваемостью коронавирусом решительнее принимать ограничительные меры.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в больницах и поликлиниках РФ практически все силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случая (21,6%). Всего в России зарегистрировано 2 322 056 случаев коронавируса.

