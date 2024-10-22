Суд арестовал 4 мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Преображенский суд Москвы арестовал до 20 декабря четырех граждан Узбекистана по делу об изнасиловании, совершенном группой лиц над соотечественницей на востоке столицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ночь на 20 октября злоумышленники напали на соотечественницу в парке, расположенном неподалеку от Краснобогатырской улицы. После этого трое граждан Узбекистана изнасиловали женщину, а четвертый следил за обстановкой.

Ранее в подмосковном Домодедове был задержан преподаватель, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении одной из учениц. По версии следствия, инцидент произошел 17 сентября в помещении образовательного учреждения.

Следователи также предполагают на основе имеющейся информацию, что преподаватель нанес телесные повреждения другому ребенку. Этим сведениям будет дана правовая оценка. Сейчас с мужчиной работают сотрудники СК.

