В России за сутки выявили 27 403 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. Из них 5 410 (19,7%) – без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 6 868 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 694, в Московской области – 1 223, в Республике Карелия – 470, в Архангельской области – 397.

Всего в стране зарегистрировано 2 402 949 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы суточного прироста (0,6%) зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл и Республике Дагестан.

Кроме того, уровень прироста 0,7% сохраняется в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва и Кабардино-Балкарской Республике.

За последние сутки в РФ подтверждено 569 летальных случаев. Из них 77 приходятся на Москву. За весь период в России умерли 42 176 человек.

За сутки в России выздоровел 28 901 человек, в Москве за это время болезнь преодолел 6 891 пациент. Всего с момента начала пандемии от коронавируса вылечились 1 888 752 человека.

