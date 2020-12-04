Голикова рассказала, когда все регионы РФ присоединятся к вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что все регионы РФ подключатся к вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели.

"В российской армии, в Москве вакцинация уже началась. Все регионы присоединятся к ней в конце следующей недели", – сказала она.

Голикова добавила, что поручение о начале вакцинации в регионах дал президент России. В субъекты вакцина будет направляться по мере наращивания производства. Также Минздрав определит категорию граждан, которая будет вакцинирована в первую очередь.

"В их числе люди из группы риска – медики, педагоги, соцработники, правоохранители и работники, которые задействованы в жизнеобеспечении страны", – уточнила она.

Вице-премьер напомнила о мерах безопасности для участников вакцинации, которая проходит в 42 дня. Чтобы не заразиться в этот период, гражданам нужно избегать мест с большим скоплением людей, соблюдать марочный режим, ограничить употребление алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.

Голикова также сообщила о замедлении темпа распространения коронавируса в России. По ее словам, об этом свидетельствует динамика эпидемического процесса.

Ранее на портале mos.ru открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Сперва сделать прививку вакциной "Спутник V" смогут врачи, учителя и работники соцслужб. За 5 часов на прививку от COVID-19 зарегистрировались 5 тысяч человек.