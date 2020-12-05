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В мире

11:38

Турция заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки

за рубежом

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

В Турции за сутки зафиксировали 32 736 случаев заражения COVID-19. Это наибольший показатель с начала пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

Руководитель ведомства Фахреттин Коджа отметил, что в ряде регионов в Турции достигнут третий пик пандемии. В последнюю неделю эксперты не раз фиксировали рекордные данные относительно новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от COVID-19.

"Умерли 193 больных, с начала пандемии – 14 509. В тяжелом состоянии находятся 5 703 больных", – добавляют в Минздраве Турции.

В России за последние сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В 5 867 (20,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. В Москве за последние сутки диагностировали 7 993 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 726.

В Москве подтвердили 6 868 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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