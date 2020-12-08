Врач назвал необходимые лекарства во время пандемии

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Названы лекарства, необходимые в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Их перечислил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты", медик посоветовал приобрести жаропонижающие препараты.

"Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19", – сообщил врач.

Он также посоветовал дополнительно купить капли для носа.

При этом Зырянов предостерег от покупки антибиотиков. Это же касается противовирусных препаратов.

Медик пояснил, что такие лекарства имеют множество нежелательных реакций. Их применение должно осуществляться только под контролем врача.

Зырянов также попросил граждан не злоупотреблять витамином D. Врач уточнил, что избыточное содержание витамина в организме способно вызвать поражение сосудов, почечную недостаточность и другие проблемы со здоровьем.

За последние сутки в России выявили 28 142 новых случая коронавируса. Из них 5 789 случаев не имели клинических проявлений болезни.