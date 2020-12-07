Врач предупредила об опасности употребления алкоголя для пациентов с COVID-19

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Заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко рекомендовала людям, у которых выявлен коронавирус, отказаться от алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.

"Алкоголь оказывает кратковременное и долговременное воздействие практически на каждый орган человека. Отмечу, что чрезмерное употребление алкоголя является одним из факторов риска развития острого респираторного дистресс-синдрома, являющегося одним из самых тяжелых осложнений COVID-19. Можно сказать, что употребление алкоголя ухудшает течение любого инфекционного заболевания", – добавила Кусайко.

По ее словам, не стоит мешать алкоголь и с лекарственными препаратами. Специалист подчеркнула, что алкоголь способен изменить действие любых медикаментов, отметив, что при их совместном употреблении лекарства работают не в полную силу.

Врач также посоветовала воздержаться от алкоголя на первых стадиях реабилитации после перенесенной инфекции. Она отметила, что в течение болезни вирус оказывает на сосуды сильную нагрузку, поэтому после него алкоголь может только усугубить ситуацию.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что восстановление организма после COVID-19, перенесенного в легкой форме, обычно занимает до месяца, в тяжелой – до шести месяцев.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 65,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,523 миллиона человек скончались. В России зафиксировали 2 488 912 случаев COVID-19, вылечились 1 956 588 человек, скончались 43 597.