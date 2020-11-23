Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян

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Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей, в 2022 году – 64 миллиардов рублей, в 2023 году – 68,5 миллиарда рублей.

Ранее соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы, а затем одобрил Совет Федерации. Согласно ему, с 1 января 2021 года НДФЛ повысится до 15% для граждан с доходом свыше пяти миллионов за налоговый период.

Полученные от повышения НДФЛ средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В июне с предложением повысить ставку налога выступил Владимир Путин. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Глава государства отмечал, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны.

