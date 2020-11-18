Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн руб в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц до 15%.

Ранее соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы. Согласно ему, с 1 января 2021 года НДФЛ повысится до 15% для граждан с доходом свыше пяти миллионов за налоговый период.

Полученные от повышения НДФЛ средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Ожидается, что увеличение налоговой ставки даст бюджету в 2021 году порядка 60 миллиардов рублей, в 2022 году – 64 миллиарда рублей и в 2023 году – 68,5 миллиарда.

В июне с предложением повысить ставку налога выступил Владимир Путин. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Глава государства отмечал, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны.

