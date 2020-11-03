Общественники предложили ввести в РФ семейное налогообложение

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Общественники предложили ввести в России семейное налогообложение. С подобной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, такая мера позволит увеличить количество официальных браков, сообщает News.ru.

"При такой системе на доходы семьи будет исчисляться один налог, который будет снижен по сравнению с индивидуальным. Понижающий коэффициент будет применяться при вступлении в брак и рождении каждого ребенка", – пояснил Рыбальченко.

Общественник считает, что подобные механизмы необходимы и в трудовом законодательстве.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов предложил снизить налог на доход для молодых предпринимателей. Парламентарий подчеркивал, что молодежь может придумывать новые бизнес-идеи, создавать предприятия, а также рабочие места.

В результате, как отмечал депутат ГД, стимулом для ведения бизнеса могло бы стать создание для молодых людей особых льготных налоговых условий. Он предложил рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения в 1% от дохода.