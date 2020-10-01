В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых предпринимателей

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Депутат Государственной думы Василий Власов предлагает снизить налог на доход для молодых предпринимателей, сообщает RT.

Соответствующее письмо с предложением парламентарий направил на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. В обращении Власов подчеркивает, что молодежь может придумывать новые бизнес-идеи, создавать предприятия, а также рабочие места.

В результате, как отмечает депутат ГД, стимулом для ведения бизнеса могло бы стать создание для молодых людей особых, льготных налоговых условий. Он предложил рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения в 1% от дохода.

Данной системой, по словам политика, могли бы в течение пяти лет пользоваться россияне в возрасте до 30 лет, ведущие предпринимательскую деятельностью без или с созданием юридического лица. Основным критерием для снижения налогов станет организация не менее пяти рабочих мест.

Ранее в ГД поддержали идею упростить получение рассрочки по налогам для пострадавших отраслей.