С 2021 года водители смогут сами комплектовать автомобильную аптечку

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
С 1 января 2021 года водители смогут сами комплектовать автомобильные аптечки, а не покупать их в готовом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.
Наполнение аптечки должно соответствовать перечню, который приведен в приказе Минздрава России №1080н, подчеркивают в ведомстве. Однако комплекты, которые были произведены и упакованы до 1 января, можно продавать и использовать до окончания срока годности препаратов.
"Но не позднее 31 декабря 2024 года", – добавили в Минздраве.
В ведомстве уверены, что новые требования не вызовут дискомфорта у автолюбителей.
"Это позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости", – заключили в пресс-службе.
Ранее в Минздраве утвердили требования к комплектации автомобильной аптечки. В наборе обязательно должны быть маски, перчатки, бинты и жгуты. Кроме того, требуется возить с собой лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи. Также необходимо иметь маску для проведения искусственного дыхания.
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