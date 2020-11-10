Минздрав утвердил требования по комплектации автомобильных аптечек

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Министерство здравоохранения РФ утвердило требования к комплектации автомобильной аптечки. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что в комплекте обязательно должны быть маски, перчатки, бинты и жгуты. Кроме того, требуется возить с собой лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи. Также необходимо иметь маску для проведения искусственного дыхания.

Уточняется, что медицинские нестерильные одноразовые маски должны быть представлены в двух экземплярах. Аналогичное требование касается перчаток – в составе аптечки нужно возить две пары.

О новых требованиях к комплектации автомобильной аптечки сообщалось в августе 2020 года. Тогда специалисты Минздрава заявляли, что проект приказа разработали для формирования единых требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

