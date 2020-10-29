Диетолог рассказала о пользе тыквы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с Москвой 24 напомнила, что тыква – это не только популярный аксессуар на Хеллоуин, но и очень полезный для здоровья продукт.
"В первую очередь тыква – это источник пищевых волокон, клетчатки, которая просто жизненно необходима для нормальной работы пищеварительной системы и для поддержания хорошей кишечной микрофлоры. А от хорошей кишечной микрофлоры зависит наш иммунитет – это доказано наукой. Поэтому для пищеварения и поддержания иммунитета тыква очень подходит, что особенно важно в нынешних реалиях", – рассказала диетолог.
Также, считает доктор, этот сезонный продукт можно по праву назвать источником молодости.
"Это важный антиоксидант, который замедляет процесс старения. Тем более что при термической обработке витамин A очень хорошо сохраняется", – добавила специалист.
Наконец тыква богата калием, который полезен для сердца и профилактики отеков. "И один из самых больших плюсов – она подходит для диетического и детского питания", – заключила Макиша.
Ранее диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева рекомендовала в целях профилактики коронавирусной инфекции чаще есть хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.
"В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление", – рассказала диетолог.
Кроме того, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что во время пандемии коронавирусной инфекции в домашней аптечке каждого должны быть такие лекарства, как парацетамол, ацикловир и аспирин. При этом эксперт подчеркнула, что при первых симптомах коронавируса следует обратиться к врачу.
Москвичам рассказали, как выбрать тыкву
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