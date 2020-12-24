Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19

14:00
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр отметил, что 28 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей.
"Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других", – написал градоначальник.
Собянин отметил, что записаться на прививку также могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
"В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", – добавил он.
Градоначальник уточнил, что в новогодние праздники пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать.
Ранее мэр сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в ближайшее время. Он отметил, что по мере поступлений новых партий прививок перечень групп населения, которые могут ее получить, будет расширяться.
5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг.
С 21 декабря сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве могут сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.
В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник.
Представители групп риска могут записаться на прививку через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.
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