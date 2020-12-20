Эксперты рассказали, почему для россиян важна льготная ипотека

Льготная ипотека под 6,5% в этом году стала одной из знаковых мер поддержки граждан и строительной отрасли по всей стране. В Москве значительная доля ипотечных кредитов была взята именно на льготных условиях – по сниженной ставке. Рассказываем о пользе и эффективности программы льготной ипотеки.

Выгодная покупка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Согласно опросам, около 40% населения России нуждается в улучшении жилищных условий. Поэтому реализация программы льготной ипотеки уже помогла и помогает повысить доступность жилья.

Программу льготной ипотеки запустили по поручению президента России с 17 апреля 2020 года в рамках мер экономической поддержки, связанных с пандемией коронавируса. Процентная ставка в 6,5% предоставляется всем гражданам, покупающим квартиры в новостройках. При этом максимальная сумма кредита должна быть не больше 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В других регионах такую ипотеку дают на сумму до 6 миллионов рублей. Оператором программы является финансовый институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ". Льготную ипотеку можно взять до 1 июля 2021 года.



Запуск программы льготной ипотеки также увеличил спрос на покупку жилья, который из-за весеннего локдауна снизился до минимума. Уменьшение ставок по ипотеке подтолкнуло к покупке жилья даже тех, кто откладывал это решение на будущее. В среднем покупателям за счет снижения ставки удалось уменьшить ежемесячный платеж на 10%.

Все это привело к тому, что в этом году 70% всех квартир в новостройках были куплены за счет ипотеки. А количество сделок без привлечения кредитных средств снизилось в два раза. При этом банки одобряли кредиты гражданам в более чем в 70% случаев. Всего с момента запуска и до начала декабря этого года было заключено 313 тысяч кредитных договоров.

Поддержка отрасли

Одновременно программа льготной ипотеки обеспечила застройщиков необходимыми ресурсами для запуска новых строительных проектов. За счет нее были привлечены денежные средства для строительства более 14,6 миллиона квадратных метров жилья.

Также запуск льготной ипотеки позволил не допустить снижения темпа продаж жилья, в том числе достраиваемого. Это обезопасило застройщиков от возможного банкротства и помогло не допустить появления новых обманутых дольщиков.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стройка и смежные отрасли в российской экономике составляют до 20% всей налоговой базы.





Марат Хуснуллин вице-премьер России Надо стремиться к тому, чтобы ипотечные ставки были как в развитых странах, от 3 до 5% – это в идеале. С введением льготной ипотеки люди уже сэкономили до 10%.

Активное кредитование в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Льготная ипотека стала одной из важнейших мер поддержки россиян в период пандемии коронавируса. С особым энтузиазмом снижение процентной ставки восприняли москвичи. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, значительную долю льготных ипотечных договоров с момента запуска программы в апреле заключили именно жители столицы.





Андрей Бочкарев заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Программа призвана поддержать граждан, которые получили возможность приобрести жилье на более выгодных условиях, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом. Только в Москве банки получили свыше 170 тысяч заявок на оформление льготной ипотеки.

Заммэра также отметил, что на льготных условиях в столице заключено свыше 43 тысяч кредитных договоров, при этом 97% кредитов фактически выданы.

При этом снижение ставки по ипотечному кредитованию позитивно сказалось и на строительной отрасли в столице, которая является крупнейшей составляющей экономики города.

"В настоящее время на рынке недвижимости Москвы фиксируется рост спроса на жилье, что в том числе подтверждают данные по объемам ипотечного кредитования. Это позитивно сказывается на функционировании строительной отрасли", – подчеркнул Бочкарев.





Андрей Бочкарев заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства В стройке и смежных отраслях в столице трудится более миллиона горожан, отрасль обеспечивает порядка 17% ВРП (валового регионального продукта).

При этом глава Стройкомплекса добавил, что с начала года в Москве уже введено в эксплуатацию 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Такие показатели превысили годовой план, несмотря на вводившиеся ограничения, связанные с пандемией.

Что говорят эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доцент Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, урбанист Алексей Введенский полагает, что социальная ипотека – продукт, который отвечает интересам всех участников сферы покупки жилья.

"Социальная ипотека – это тот продукт, который призван резко продвинуть ипотечное кредитование у нас в стране. Для кого это интересно? В данном случае есть несколько сторон. В первую очередь это те люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Это сами банки. И это, конечно, государство. А также строители, которые строят то жилье, которое приобретается в ипотеку. Это выгодно всем на сегодняшний день", – пояснил Введенский в разговоре с Москвой 24.

Эксперт добавил, что возводить новое жилье можно на территориях нерентабельных промышленных предприятий, которые подлежат реорганизации; районов, которые застроены пятиэтажками и попали под программу реновации, а также на присоединенных к Москве территориях, в ТиНАО.



Алексей Введенский доцент Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, урбанист То есть у Москвы очень большой потенциал строительства.

Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, доктор наук Ирина Ильина рассказала Москве 24, что с введением льготной программы все банки отмечали повышенный спрос на ипотечные кредиты.



Ирина Ильина директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, доктор наук Потому что в России очень низкая обеспеченность жильем, порядка 5-6 квадратных метров на человека. И, естественно, дефицит жилья во многом не из чего покрывать. И льготная ипотека стала такой вот мощной системой поддержки.

По словам Ильиной, рост спроса на ипотеку "происходил на фоне одновременного снижения процентов по банковским вкладам". "Поэтому люди поняли, что лучше купить квартиру, чем держать деньги в банке", – отметила эксперт.

Директор института добавила, что сейчас в строительной отрасли обсуждается будущее этой программы. "Решается очень активно вопрос, стоит ли продлевать эту льготную ипотеку. Очень бурно дискутируется также, надо ли использовать этот механизм для приобретения жилья на вторичном рынке, стоит ли ограничивать только первичным рынком. Ну, по крайней мере, все строительные организации во главе со Строительным комплексом, все однозначно выступают с инициативой продления меры", – резюмировала Ирина Ильина.