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Общество

17:59

Правительство РФ не рассматривает расширение льготной ипотеки на вторичку

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ не рассматривает расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

"Льготная ипотека остается ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья. Могу сказать, что интерес к программе льготной ипотеки остается стабильным", – отметил Хуснуллин.

По его словам, эта мера позволила улучшить жилищные условия уже более 300 тысяч семей и поддержать всю строительную отрасль.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной ипотеки на рынок вторичного жилья.

До этого руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране возможно снижение уровня доступности жилья из-за роста цен на первичном рынке.

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