Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах

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Льготная программа вызывает ажиотажный спрос на ипотеку, что приводит к неоправданному повышению цен на жилье в ряде регионов России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Правительственная программа льготной ипотеки сыграла очень важную роль в том, что в кризисные периоды не произошел провал рынка. Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов", – передает слова Набиуллиной ТАСС.

Она отметила, что такое положение дел приводит к тому, что эффект от льгот получают не граждане, а застройщики. Глава Центробанка добавила, что в настоящий момент необходимо не потерять реальную цель введения льготной программы в погоне за цифрами роста.

"Реальная цель какая у нас? Повышение доступности жилья для граждан. У нас еще есть потенциал развития этого рынка, действительно, и распространение ипотеки меньше, чем во многих других странах", – заявила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что рост ипотеки должен обеспечиваться ростом доходов населения.

"Поэтому нам нужно избежать пузыря и избежать реальных рисков прежде всего для граждан, а потом уже и для заемщиков и для банков, и для этого нужен долгосрочный план по развитию этого сегмента, который будет базироваться на рыночных механизмах", – сказала глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ допускает снижение доступности жилья в России. При этом специалист отметила, что программа льготной ипотеки оказала большую помощь как покупателям недвижимости, так и застройщикам.