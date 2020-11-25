Центробанк допустил снижение доступности жилья в России

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Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране возможно снижение уровня доступности жилья из-за роста цен на первичном рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы регулятора, программа льготной ипотеки помогла как гражданам, так и застройщикам.

"Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку", – заявила Набиуллина.

Согласно действующим правилам, льготную ипотеку по ставке под 6,5% можно получить до 1 июля 2021 года. Глава Центробанка отметила, что своевременное завершение программы позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке жилья.

"Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", – подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что Минстрой собирается работать над сохранением программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Глава ведомства Ирек Файзуллин подчеркнул ее роль в стимулировании спроса на жилье.

