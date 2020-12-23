Собянин утвердил порядок получения препаратов по электронным рецептам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам, сообщили в пресс-службе главы города и правительства столицы.

"Выписку рецептов на лекарственные препараты планируется перевести в электронный вид. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что система электронных рецептов позволит организовать эффективное взаимодействие между врачом, фармацевтом и пациентом. В перспективе планируется полностью избавиться от бумажных вариантов рецептов, пояснили в пресс-службе.

"То есть пациент может не получать рецепт на бумаге. Придя в аптеку, он должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства и ему отпустят выписанный препарат", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Также сообщается, что пациент сможет самостоятельно получить всю информацию о рецептах в личном кабинете на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Также рассматривается возможность бронирования лекарств в аптеках по рецептам за полную стоимость.

В пресс-службе отметили, что электронный рецепт не потеряется и не порвется. Кроме того, его невозможно подделать. Благодаря электронным рецептам также исключается возможность многократного приобретения лекарства по одному и тому же рецепту.

Сообщается, что подключение аптек Москвы к ЕМИАС и внедрение электронных рецептов планируют начать в 2021 году. Если пациент захочет, рецепт можно будет получить на бумажном носителе.

Ранее сообщалось, что социальные работники Москвы выполнили почти 27 тысяч запросов на доставку лекарств. Чаще всего заявку оставляли жители ЗАО – 5 118 запросов. Кроме того, наиболее популярной услуга доставки лекарств оказалась в СВАО, ЮЗАО и ЮАО.