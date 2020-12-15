Собянин упростил получение компенсаций на покупку технических средств реабилитации

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Инвалиды смогут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации через портал mos.ru. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Подать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации (ТСР) в электронной форме можно с 21 декабря. К ним относятся прикроватный столик, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны и доска для пересаживания.
Ранее оформить выплату можно было только обратившись в один из центров "Мои документы". Ежегодно такими выплатами пользуются порядка 7 тысяч инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 миллионов рублей.
В 2021 году власти планируют обеспечить различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий не меньше 200 тысяч инвалидов.
Правительство РФ приняло решение продлить до 1 марта 2021 года временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности. Такой порядок означает, что необходимые документы, подтверждающие статус инвалидности, медицинские организации самостоятельно передадут в бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку.
В Москве упростили порядок получения госуслуг для инвалидов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: