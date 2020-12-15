Собянин упростил получение компенсаций на покупку технических средств реабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвалиды смогут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации через портал mos.ru. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Подать заявление о назначении компенсации на приобретение отдельных технических средств реабилитации (ТСР) в электронной форме можно с 21 декабря. К ним относятся прикроватный столик, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны и доска для пересаживания.

Ранее оформить выплату можно было только обратившись в один из центров "Мои документы". Ежегодно такими выплатами пользуются порядка 7 тысяч инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 миллионов рублей.

В 2021 году власти планируют обеспечить различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий не меньше 200 тысяч инвалидов.

Правительство РФ приняло решение продлить до 1 марта 2021 года временный порядок дистанционного подтверждения инвалидности. Такой порядок означает, что необходимые документы, подтверждающие статус инвалидности, медицинские организации самостоятельно передадут в бюро медико-социальной экспертизы, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в Москве, несмотря на ситуацию с коронавирусом, людям с инвалидностью продолжают оказывать необходимую комплексную поддержку.