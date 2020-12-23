Соцработники Москвы выполнили почти 27 тыс запросов на доставку лекарств

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Почти 27 тысяч раз жители столицы обратились к социальным работникам по вопросу доставки льготных лекарств, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Сотрудники комплекса социального развития прилагают максимум усилий, чтобы у горожан, соблюдающих домашний режим, не было необходимости покидать дом и подвергать себя риску. Социальные работники ежедневно посещают поликлиники, чтобы забрать и доставить льготные лекарства старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями", – рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
Чаще всего заявку на доставку лекарств оставляли жители ЗАО. Из этого округа было оформлено 5 118 запросов. Также активно в call-центр обращались с данным вопросом жители СВАО (3 411), юго-запада (2 995) и юга столицы (2 957). Чуть менее востребована услуга оказалась среди жителей СЗАО, ЮВАО и ВАО. Меньше всего заявок было оформлено от жителей ТиНАО (458).
В социальные службы можно обратиться не только по вопросам доставки лекарств, но и продуктов первой необходимости. Также соцработники могут обеспечить кормом для животных и твердым топливом. Для этого нужно позвонить по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. Прием заявок осуществляется ежедневно с 08:00 до 21:00.
В начале декабря сообщалось, что за два месяца социальные работники выполнили 14 тысяч заявок по доставке продуктов москвичам, которые соблюдают домашний режим. Всего операторы горячей линии приняли более 92 тысяч заявок на 98 тысяч услуг. Чаще всего горожане просили доставить продукты питания и товары первой необходимости – за 68 дней общий вес заказов составил более 83 тонн.
"Это наш город": соцработники получили от москвичей более 90 тысяч заявок
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