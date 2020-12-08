Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации окладов федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

По действующему законодательству оклады госслужащих каждый год индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год, учитывая уровень инфляции.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что приостановка индексации связана с тем, что она не предусмотрена в 2021 году в соответствии с решениями президента, принятыми ранее по итогам совещания по федеральному бюджету на 2021–2023 годы.

Ранее стало известно, что в Минфине намерены сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение. Отмечалось, что на 5 процентов будут сокращены госпрограммы по вооружению.