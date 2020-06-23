Путин предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент РФ Владимир Путин предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний IT-сферы до 3%. С данной инициативой глава государства выступил в ходе телеобращения к гражданам России.

"В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда", – рассказал Владимир Путин.

В результате Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для компаний в IT-сфере с 14 до 7,6% бессрочно.

"Кроме того, будет правильно существенно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%, – добавил Путин.

До этого глава государства предложил расширить льготную ипотечную программу. Также Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми.