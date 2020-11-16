Бюджет Москвы на 2021 год предусматривает бесплатную вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти в 2021 году выделят на бесплатную вакцинацию от коронавируса 10 миллиардов рублей, сообщает "Российская газета".
Это позволит обезопасить граждан, сделать прививку смогут все желающие. Всего в ближайшие 3 года столица планирует выделить на вакцинацию 30 миллиардов рублей, рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Мы уже активно готовимся к тому, чтобы внедрить вакцину в гражданский оборот, и завершаем создание сети прививочных кабинетов", – пояснил руководитель Депздрава.
Также Хрипун отметил меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, – проведение противоэпидемиологических мероприятий, организация временных госпиталей, обеспечение всех больных бесплатными лекарствами, бесплатное тестирование на антитела.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
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