Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал, когда препарат может показать эффективность

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Генеральный директор компании BioNTech, профессор Угур Сахин дал прогноз, когда примерно может нормализоваться ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает BBC.
Как заявил Сахин, зима 2020-2021 года останется по-прежнему тяжелой. По его словам, спустя время вакцина сможет понизить распространение COVID-19 в два раза.
"Передача между людьми будет снижена с помощью такой высокоэффективной вакцины – возможно, не на 90%, но, может быть, на 50% – но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", – обращает внимание гендиректор.
Кроме того, Сахин сказал, что в случае благоприятного прогноза вакцина покажет эффективность до конца следующего года-начала 2022 года.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
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