Строящиеся станции БКЛ "Карамышевская" и "Мневники" разгрузят улицы на 9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Две строящиеся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро "Карамышевская" и "Мневники" позволят разгрузить ближайшие к ним улицы на 9%. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города в официальном Telegram-канале.

"Две новые станции БКЛ "Карамышевская" и "Мневники" разгрузят Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улицу Нижние Мневники, входящую в Северо-Западную хорду. Всего соседние улицы станут свободнее на 9%", – сообщает Дептранс.

Там пояснили, что улица Нижние Мневники освободится на 11%, проспект Маршала Жукова – на 7%, Звенигородское шоссе – на 8%.

Как сообщалось, в 2021 году в столице появится 11 новых станций метро. В этом году планируется открыть еще 11 новых станций, которые станут частью Большой кольцевой линии.

На западном, юго-западном и южном участках кольца откроются станции "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино".