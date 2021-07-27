Бочкарев сообщил, что в Москве построили 130 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с момента старта программы реновации построили 130 домов для расселения ее участников, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7 миллиона квадратных метров, из них 107 новостроек передано под заселение", – заявил Бочкарев.

По его словам, в текущий момент ведется строительство 165 домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, а также еще 141 дом на 2,8 миллиона квадратных метров находится в стадии проектирования. Также Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы завершен демонтаж 56 старых домов.

"Число участников реновации, получивших ключи от новых квартир, уже превысило 35 тысяч человек. Всего же с момента старта программы организовано расселение 43,9 тысячи москвичей из 290 домов", – добавил вице-мэр.

Ранее Бочкарев сообщил, что на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации.

Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице. Из общего числа в 43,5 тысячи горожан порядка 80% уже получили ключи от новых квартир.

По программе реновации, утвержденной Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить жителей более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.