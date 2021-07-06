Один человек сдал ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдал один человек. На 300 баллов написали экзамен 16 участников, на 200 баллов – 409. Об этом говорится в презентации Рособрнадзора, представленной главой ведомства Анзором Музаевым.

Единственной школьницей, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, стала выпускница ЧОУ "Лицей КЭО" города Ростова-на-Дону Алика Осадчая. Она сдавала ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию. На пресс-конференции в ТАСС она дала совет школьникам не медлить с изучением материала и подходить к этому процессу ответственно. Выпускница считает нынешний ЕГЭ оптимальным.

"Если сравнивать формат ЕГЭ с теми экзаменами, которые были в начале двухтысячных, я считаю, что такой вариант оптимален. Во-первых, потому что любой из экзаменов охватывает обширный круг знаний, для того чтобы его сдать, недостаточно знать лишь какой-то один раздел", – пояснила Осадчая.

Музаев отметил, что изначально он опасался за результаты ЕГЭ в 2021 году, но оказалось, что средние баллы по многим предметам выросли.

"Это литература, информатика и ИКТ. Несмотря на то что экзамен по информатике проходил в новом формате для ребят, на компьютерах, и это тоже я считаю достижением этого года", – сказал он.

Ранее директор Института прогрессивного образования Анна Маркс направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение, в котором предложила предоставлять школьникам из неблагополучных семей сертификаты на оплату курсов подготовки к ЕГЭ.