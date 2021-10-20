Генпрокуратура РФ проверит военных нацистской Германии на причастность к геноциду в СССР

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Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что факты преднамеренного уничтожения мирного советского населения выявляются в федеральных, региональных и местных архивах, также фиксируются свидетельства очевидцев преступления.

Краснов добавил, что необходимую информацию предоставили и другие страны. Он уточнил, что Россия направила запросы о правовой помощи в расследовании в Германию, Канаду, Эстонию, Латвию, Польшу и Соединенные Штаты.

В октябре прошлого года российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. Речь идет о расправе в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Весной прошлого года поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.