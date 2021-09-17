РВИО опубликовало документы о массовой депортации немцев из Польши после войны

15:19
Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
Российское военно-историческое общество опубликовало на портале История.РФ документы о массовой депортации немцев из Польши после войны, сообщает RT.
Согласно документам, в сентябре 1946 года власти Польши подписали декрет "об отделении немцев от польского народа" с целью "долгосрочного и стабильного национально-территориального размежевания в Центральной и Восточной Европе, а также воссоздания Польши как мононационального государства".
"Хорошо известно, что депортация немцев с территорий, переданных в 1945 году под управление польской администрации, сопровождалась массовым насилием поляков в отношении немецкого гражданского населения", – говорится в сообщении.
В РВИО уточнили, что на конференциях глав антигитлеровской коалиции были также приняты решения об изменении границ Германии.
Кроме того, архивные документы свидетельствуют о том, что советское правительство было обеспокоено неспособностью властей Польши обеспечить выполнение решений Потсдамской конференции об организованном и гуманном переселении немцев.
СССР также пытался побудить польское правительство к решительному пресечению актов насилия в своей зоне ответственности.
Работа по публикации документов из истории Великой Отечественной войны будет продолжаться, заключили в РВИО.
Ранее сообщалось, что во время Второй мировой войны японские военные создали специальную трость, при помощи которой планировали заражать людей чумными блохами. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные Архивом внешней политики.
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