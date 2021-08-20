ФСБ рассекретила фамилии граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие

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ФСБ России впервые рассекретила документы с фамилиями граждан СССР, которые по разным причинам оказались в плену у японцев в 1930–1945 годах.

Среди архивных материалов – протоколы допросов начальника концлагеря Хогоин Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о спецотрядах под номерами 100 и 731 Квантунской армии, которые вели разработку бактериологического оружия и испытывали его на живых людях. Их заражали бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали, а те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам.

В ходе допроса в июне 1948 года Иидзима рассказал про лагерь Хогоин. Он находился в ведении Харбинской японской военной миссии и был рассчитан на 150 человек. По его словам, там содержались только русские мужчины, в частности, советские летчики, случайно приземлившиеся на территории Маньчжурии, а также захваченные японцами на границе гражданские люди.

По словам Иидзима, к советским гражданам применялись всевозможные пытки.

"Отряд штаба Квантунской армии занимался изучением действия смертоносных бактерий на организм человека, которому для производства опытов нужны были живые люди", – заявлял на допросе Иидзима.

В свою очередь Ямагиси на допросе в октябре 1949 года назвал имена некоторых советских граждан, переданных из Хогоина на гибель.

В частности, он рассказал, как подвешивал за руки и ноги к балке солдата Советской Армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе.

"Демченко все же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд", – говорил Ямагиси.

Также он упомянул офицера Советской Армии Игнатова, которого отправили в отряд Ииси за "проводимую антияпонскую агитацию".

"Помимо названных, за попытку убежать из лагеря Хогоин на физическое уничтожение в 731-й отряд были направлены советские граждане Канев, Перебоев и Романченко", – добавил Ямагиси.

По его словам, одному из лагерников, советскому офицеру Кузеванову в середине 1945 года удалось сбежать, но вскоре его поймали и доставили в лагерь Хогоин, а затем, по словам Ямагиси, "на физическое уничтожение" в отряд Исии.

Ранее ФСБ рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу. Архивные материалы включают в том числе трофейные – протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Согласно документам, его позиция менялась под влиянием свидетельских показаний – от признания фактов совершения преступлений до полной забывчивости.