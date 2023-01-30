СМИ обвинили Запад в безрассудстве из-за желания победить Путина

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США и европейские государства проявили свое безрассудство из-за желания одержать победу над Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Автор материала Панкадж Мишра заявил, что на это указывают очередные обязательства, которые взяли на себя американская сторона и ее союзники по Североатлантическому альянсу.

"Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которым заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке", – отметил журналист.

СМИ попросило изучить иные политические направления в отношении Украины и признать угрозу предполагаемой эскалации, которая может произойти в связи с вмешательством НАТО в противостояние.

Ранее немецкие власти заявили о своем решении передать Киеву танки Leopard. Они подчеркнули, что ФРГ позволит другим странам реэкспортировать машины. Так, на первом этапе Украина получит роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

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