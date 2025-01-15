В Пермском крае опровергли переименование улицы Курта Кобейна

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Администрация Добрянского городского округа в Пермском крае в соцсети "ВКонтакте" опровергла слухи о переименовании улицы, получившей название в честь рок-музыканта Курта Кобейна.

"Мы таких комментариев не давали, это ложь. Намерений изменить название улицы из-за репутации певца – нет", – заявили местные власти.

Кроме того, администрация попросила граждан доверять только достоверным источникам информации.

Улица Курта Кобейна получила свое название в 2018 году. Как объяснили местные власти, предложили подобное название сами жители. Указанная улица находится около деревни Ельники в Добрянском округе Пермского края. На ней располагаются всего два дома.

