Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничительные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в архангельских аэропортах Талаги и Васьково. Ограничения вводили в 20:20 по московскому времени 4 мая. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.