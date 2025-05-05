Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03:19

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения введены на работу аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничительные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в архангельских аэропортах Талаги и Васьково. Ограничения вводили в 20:20 по московскому времени 4 мая. Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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