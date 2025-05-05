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Временные ограничения введены на работу аэропорта Надым для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действуют с 08:00 по московскому времени. Сейчас аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – пояснил Кореняко.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Домодедово. В 04:00 по московскому времени они были сняты.

Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в архангельских аэропортах Талаги и Васьково. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.