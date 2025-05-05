Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

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Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Росавиации.

Временные ограничительные меры были сняты в 04:00 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Недавно временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в архангельских аэропортах Талаги и Васьково. Они также вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.