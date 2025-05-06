Около 20 беспилотников уничтожены за ночь в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали в ночь на вторник, 6 мая, примерно 20 дронов над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, на земле не было выявлено крупных повреждений.

На территории Владимирской области также был сбит дрон, о чем сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев. Из-за произошедшего никто не пострадал. Также не было выявлено разрушений на земле.

Кроме того, в ночь на 6 мая были уничтожены 10 беспилотников над Пензенской областью. Губернатор региона Олег Мельниченко уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

