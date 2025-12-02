Пассажиры задержавшегося под Петербургом "Сапсана" прибыли в Москву

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Резервный поезд с пассажирами "Сапсана", задержавшегося под Санкт-Петербургом, прибыл в Москву.

По данным онлайн-табло РЖД, состав приехал в столицу в 03:55 с задержкой в 185 минут. Изначально время прибытия было указано 00:50.

Поезд № 785 задерживался в ночь на 2 декабря на перегоне Тосно – Ушаки в Ленобласти по техническим причинам. В связи с этим был назначен резервный состав, который отправился со станции Ушаки в сторону Москвы.

За причиненные неудобства Октябрьская железная дорога принесла пассажирам извинения и уточнила, что они могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости проезда. Для этого нужно заполнить бланк претензии на выплату средств.