Движение поездов сообщением в Крым введено в график

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Задержанные поезда "Таврия", которые следуют в Крым и из него, ввели в графики. Некоторые из них прибыли на станции назначения, сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Приносим извинения за неудобства и спасибо за понимание", – отмечается в сообщении.

12 поездов "Таврия" задерживались 14 ноября. В Крым на 1,5–2,5 часа опаздывали поезда из Москвы (№ 092, 195, 028), Санкт-Петербурга (№ 007), Кисловодска (№ 327), Адлера (№ 316), а также из Перми (№ 162).

В пути из Крыма на 3–4,5 часа задерживались пять поездов: в Москву (№ 068, 196, 092), Санкт-Петербург (№ 078) и Кисловодск (№ 328).

Ранее два поезда компании "Гранд сервис экспресс", отбывавшие из Крыма в Москву, задерживались на час из-за падения большегруза на железнодорожные пути в Симферополе. После их отправления новых задержек не было.

