Задерживаются 12 поездов сообщением в Крым и обратно

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

12 поездов "Таврия", которые следуют в Крым и из него, задерживаются. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".

Уточняется, что в Крым на 1,5–2,5 часа опаздывают поезда из Москвы (№ 092, 195, 028), Санкт-Петербурга (№ 007), Кисловодска (№ 327), Адлера (№ 316), а также из Перми (№ 162).

В пути из Крыма на 3–4,5 часа задерживаются пять поездов: в Москву (№ 068, 196, 092), Санкт-Петербург (№ 078) и Кисловодск (№ 328).

Ранее два поезда компании "Гранд сервис экспресс", отбывавшие из Крыма в Москву, задерживались на час из-за падения большегруза на железнодорожные пути в Симферополе. После их отправления новых задержек не было.

